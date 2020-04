Sportmediaset – Donnarumma, la Juventus offre Bernardeschi al Milan

La Juventus è pronta a mettere sul tavolo il cartellino di Federico Bernardeschi per provare a convincere il Milan a cedere Gianluigi Donnarumma in estate.

Nonostante il rinnovo di contratto di Wojciech Szczesny, la Juventus non ha smesso di pensare a Gianluigi Donnarumma. I rapporti con l’agente Mino Raiola sono ottimi e questa è una carta che la società bianconera spera di poter giocare a proprio favore.

Tuttavia, sarà fondamentale capire la volontà di Gigio. Più volte ha espresso attaccamento nei confronti del Milan e non è escluso che spinga per rimanere, nonostante il suo ingaggio da 6 milioni di euro netti annui sia pesante per il bilancio. Inoltre, il contratto scade a giugno 2021 e senza rinnovo la cessione diventerà praticamente obbligatoria nella prossima estate.

La Juventus vigila, pronta a sferrare l’offensiva se si dovessero verificare le giuste condizioni. Secondo quanto rivelato oggi da Sportmediaset, la dirigenza bianconera è pronta ad offrire al Milan il cartellino di Federico Bernardeschi per arrivare a Donnarumma.

L’ex Fiorentina era stato accostato al Diavolo già nell’ultima finestra invernale del mercato, quando si parlava di un possibile scambio con Lucas Paquetà. L’operazione poi non si è concretizzata, nonostante ci siano stati dei contatti tra le parti per tentare di imbastire una trattativa. Bernardeschi nelle idee della Juve può essere la chiave per prendere Donnarumma. Vedremo se la trattativa decollerà tra le due società. Sulle tracce di Gigio ci sono anche club esteri.

