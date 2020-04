Colpo Florentino, due spagnole insidiano il Milan

Florentino, centrocampista del Benfica, è da tempo nel mirino del Milan. I rossoneri proveranno a prenderlo in estate ma occhio alla concorrenza

Sarà lontano dal Benfica il futuro di Florentino. IL centrocampista classe 1999 – una degli astri nascenti del calcio portoghese – ha faticato a trovare spazio nel corso dell’ultima stagione. Divergenze societarie lo hanno portato a scaldare spesso la panchina ma nonostante il poco campo l’interesse nei suoi confronti non è scemato.

Tra i club che hanno mostrato interesse per Florentino c’è certamente il Milan. I rossoneri hanno provato a portare in Italia il calciatore nelle ultime due sessioni senza successo. Alla riapertura del calciomercato il Milan farà un nuovo tentativo, stavolta – stando agli ultimi rumors – mettendo sul piatto il cartellino di Paqueta.

Ma il club italiano non è l’unico sulle sue tracce. I rossoneri, per riuscire a portare Florentino in Serie A, dovranno battere la concorrenza di due club spagnoli: secondo quanto riportato da ‘Record’, sul giocatore ci sarebbero, infatti, anche il Betis e il Siviglia.

