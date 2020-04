Ibrahimovic torna in campo e si allena con l’Hammarby – FOTO

A sorpresa Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo ad allenarsi. Lo ha fatto in Svezia, come testimoniano alcune foto odierne.

Zlatan Ibrahimovic torna in campo, nonostante lo stop attuale di allenamenti e partite per l’emergenza Coronavirus.

Lo ha fatto però in Svezia, indossando la casacca e la tuta d’allenamento dell’Hammarby. Non a caso Ibra dallo scorso anno è proprietario di parte delle quote del club svedese.

Sono spuntate poco fa sui social le immagini di Ibrahimovic proprio sul campo d’allenamento della squadra bianco-verde. Si parla di una visita amichevole del centravanti del Milan, che ha colto l’occasione di lavorare sul campo, visto che in Svezia le società hanno il via libera per potersi allenare.

Niente di anomalo dunque. Ma intanto Ibra ha sfruttato questa opportunità per sfamare la sua enorme voglia di calcio. In molti parlano di un suo addio al calcio giocato durante la prossima estate, ma certe immagini sembrano totalmente smentire il fatto che il campione rossonero possa allontanarsi dal grande amore della sua vita: il mondo del pallone.

