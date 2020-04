Torino, accelerata per Bonaventura: c’è l’offerta

Giacomo Bonaventura obiettivo di mercato del Torino, che ha avviato la trattativa con Mino Raiola e avanzato una proposta di contratto interessante per il numero 5 del Milan.

Il futuro di Giacomo Bonaventura potrebbe essere al Torino, club che in questo momento sta già provando ad assicurarselo. Infatti, il giocatore va in scadenza di contratto con il Milan e non rinnoverà.

Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che il Torino ha deciso di accelerare, dato che considera Jack un rinforzo ideale per qualità tecniche e tattiche. Inoltre, si tratta di un calciatore di esperienza che farebbe molto comodo alla squadra granata. Un colpo che probabilmente farebbe felice anche i tifosi, spesso critici in questa stagione.

Il direttore sportivo Massimo Bava ha avviato i contatti con Mino Raiola, agente di Bonaventura. L’offerta prevede un contratto triennale da 1,5 milioni di euro netti annui più bonus legati alla qualificazione nelle coppe europee. Oggi l’ex Atalanta percepisce 2 milioni a stagione nel Milan.

La proposta del Torino è sicuramente buona, anche se Jack prima di dare una risposta aspetterà le altre che arriveranno. In queste settimane anche Fiorentina, Lazio, Napoli e Roma sono state indicate come pretendenti. Il club di Urbano Cairo ha deciso di muoversi in anticipo e con decisione, sperando di convincere Bonaventura ad accettare l’offerta.

Il 30enne centrocampista sarebbe certamente un titolare in maglia granata, mentre in altre piazze dovrebbe sudare maggiormente. Questo è un aspetto che dovrà considerare, soprattutto se punta ancora a una convocazione in Nazionale. Il trasferimento in Piemonte sarebbe ideale.

