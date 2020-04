Milan femminile, video-messaggio di Gazidis: “Club solido”

L’Amministratore Delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha mandato un video-messaggio alle giocatrici rossonere, confermando l’impegno della società

Le squadre di Serie A vogliono farsi trovare pronte quando l’emergenza coronavirus sarà cessata, per tornare in campo in sicurezza. In questi giorni se ne sta parlando tanto. Il calcio femminile, invece, è finito ancor di più in secondo piano.

In casa Milan, però, la società ha voluto confermare e garantire impegno e risorse per il calcio in rosa. A metterci la faccia – come riporta l’ANSA – è stato Ivan Gazidis con un video-messaggio mandato alle calciatrici rossonere:

“L’industria del calcio – dice l’AD – è stata colpita duramente e cambierà molto nei prossimi mesi. Sento interrogativi sul futuro del calcio femminile ma il nostro assetto societario è solido, determinato e appassionato.

Abbiamo progetti e ambizioni a lungo termine sulla squadra. Voglio che tutte voi vi concentriate sulle vostre famiglie e sulla vostra salute senza lo stress di immaginare che il futuro del Milan femminile possa essere condizionato da questa emergenza”.

LEGGI ANCHE: MILAN, OCCASIONE DA MADRID