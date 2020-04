Pes 2020 – Rijkaard, Gullit e Van Basten disponibili in MyClub

Una bella sorpresa oggi per tutti i tifosi del Milan appassionati di Pro Evolution Soccer. La Konami, infatti, da oggi ha messo a disposizione dei suoi utenti le tre leggende olandesi rossonere: Frank Rijkaard, Ruud Gullit e Marco van Basten.

Si trattano di Icon Moments, ovvero i protagonisti di una determinata partita. In più possono vedere il proprio overall aumentare se nella modalità inserite la maglia della loro squadra, in questo caso il Milan. I tre sopra citati sono quelli della finale del 24 marzo 1989 di Coppa dei Campioni contro lo Steaua Bucarest.

Gullit parte con un overall di 92, lo stesso anche di Rijkaard. Invece Van Basten parte con un 93. Ricordiamo che tutti e tre hanno dei livelli a disposizione e che, insieme all’aumento dovuto dalla maglia del Milan, possono tranquillamente raggiungere valutazioni vicini ai 99.

Celebrate iconic moments from our Dutch legends Frank Rijkaard and @GullitR, available to add to your myClub squads in @officialpes now! 👉🏻 https://t.co/uOxhW6EB6e 🇳🇱🔴⚫ pic.twitter.com/SbAgWXn9jt — AC Milan (@acmilan) April 9, 2020