Chi è Hendrik Almstadt, l’uomo di Gazidis

Scopriamo chi è Hendrik Almstadt, arrivato al Milan nel gennaio 2019, e pronto a scalare le gerarchie: da Harvard al ruolo di Ds in rossonero

Hendrik Almstadt è nel quadro dirigenziale del Milan da più di un anno. Da gennaio del 2019, il tedesco classe 1973 è stato scelto da Ivan Gazidis per occuparsi di analisi dei giocatori, dal punto di vista tecnico ed economico-finanziario.

Dietro alle ultime tre campagne acquisti c’è dunque anche il suo lavoro ma Almstadt, sconosciuto a molti, è finito sotto i riflettori solamente negli ultimi giorni: secondo gli ultimi rumors, il tedesco è pronto a diventare il nuovo Ds del Milan.

Sono in molti a chiedersi chi è Hendrik Almstadt.

Il casse 1973, nato in Germania, si è laureato nella prestigiosa London School of Economics, ottenendo poi un Mba (equivalente di un master) ad Harvard.

Può essere considerato un vero e proprio uomo di Ivan Gazidis: i due hanno, infatti, lavorato insieme all’Arsenal per ben cinque stagioni dal 2010 al 2015

Nella sua carriera ha già ricoperto il ruolo di direttore sportivo, nel 2016 quando passò all’Aston Villa. Prima di sbarcare al Milan erano entrato a far parte del gruppo dirigenziale del circuito professionistico del golf Pga.

Ora, dopo un importante gavetta potrebbe essere arrivata la grande occasione con un ruolo di prestigio in rossonero.

LEGGI ANCHE: RANGNICK ALLO SCOPERTO