Camavinga, il Rennes abbassa le pretese: il nuovo prezzo

Il giovane e talentuoso centrocampista Eduardo Camavinga resta nel mirino rossonero. E adesso le cifre sono meno alte.

Uno dei giovani talenti internazionali, pronto ad essere molto conteso sul mercato, è sicuramente Eduardo Camavinga.

Un centrocampista completo e di grande qualità, attualmente in forza al Rennes, in Francia. Nonostante abbia soltanto 17 anni è già un punto fermo della squadra bretone.

Il franco-angolano piace al Milan, ma non solo. Tanti i club sulle sue tracce, come il Real Madrid che sarebbe disposto ad un super-esborso per assicurarsi Camavinga già per la prossima stagione.

Arrivano intanto buone notizie dal portale ABC; il Rennes ha abbassato le pretese per il cartellino di Camavinga. Inizialmente i francesi lo valutavano più di 60-70 milioni di euro. Oggi invece, viste anche le perdite dovute al Coronavirus, Camavinga si può acquistare per 45 milioni.

Una cifra sempre piuttosto alta, ma più alla portata del Milan. Soprattutto se i rossoneri dovessero riuscire a mettere a segno alcune cessioni importanti nel reparto mediano (vedi Kessie e Paquetà).

