Costacurta: “Addio Boban? Qualcosa dietro. Serve chiarezza”

L’ex difensore del Milan, Costacurta, parla della situazione societaria del club rossonero: poca chiarezza, soprattutto dietro la separazione da Boban.

Alessandro Costacurta, intervenendo in una diretta Instagram con il giornalista Luca Serafini, è tornato a parlare del Milan. L’ex difensore ha detto la sua sulla situazione del club dopo la separazione da Zvonimir Boban: “Al Milan serve chiarezza – ammette Costacurta – la comunicazione esterna deve essere fatta in una certa maniera.

Mi riferisco all’episodio di Boban con Gazidis, non ho trovato questo inserimento dell’Ad così fastidioso da portare all’intervista di Zvone. C’è qualcosa che non si è chiarito durante la stagione. Boban è un mio fratello, per uscire così c’era qualcosa dietro…”

