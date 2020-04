Gli auguri di Buona Pasqua dalla famiglia Milan | VIDEO

Gli auguri di Buona Pasqua del Milan. I giocatori e Stefano Pioli sono protagonisti del video pubblicato dal club rossonero sui proprio canali social.

Sarà una Pasqua diversa dalle altre. E, proprio per la sua particolarità, faremo molta fatica a dimenticarla.

Il Milan, tramite i proprio canali social, ha pubblicato un video di auguri per tutti i tifosi rossoneri. Da Begovic a Donnarumma, da Calabria a Castillejo, da Biglia a Paquetà. E infine Stefano Pioli, il nostro mister.

“In un periodo difficile, che sia comunque un giorno felice. Buona Pasqua da parte della grande famiglia rossonera“, il post pubblicato dal club.

MilanLive.it si unisce al Milan e vi augura una Buona Pasqua.

These are strange times but there are always things to cherish.

We at #ACMilan wish you all a happy Easter ❤🖤

— AC Milan (@acmilan) April 12, 2020