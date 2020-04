Milan, Ibrahimovic ha preso una decisione importante

Ibrahimovic ha le idee chiare sul futuro della sua carriera. Lo svedese, che si sta allenando in Svezia, ha già escluso un’importante opzione per il prossimo anno.

Zlatan Ibrahimovic non ha nessuna intenzioni di fermarsi, stando alla Gazzetta dello Sport. Chiudere la carriera così, dopo un lungo stop causa pandemia, non è nello stile dello svedese. Che vuole lasciare il calcio in grande stile, in un clima di normalità.

L’attaccante in questi giorni è in Svezia: si sta allenando con l’Hammarby, club di cui è co-proprietario. Può farlo, perché lì non c’è il lockdown come in Italia. Sono giorni importanti e di riflessioni per Ibra, che deve prendere una decisione.

Restare o no al Milan? Se lo chiede lui, se lo chiedono i tifosi e, probabilmente, se lo sta chiedendo anche la società. L’addio di Boban e, quasi certo, quello di Maldini non lo rendono felice. Se è tornato al Diavolo è proprio grazie ai due dirigenti.

Ivan Gazidis però lo stima. E, in una squadra giovane, non gli dispiacerebbe avere un giocatore del genere. Elliott e l’amministratore delegato ragionano su una possibile proposta di rinnovo, ma chiaramente la decisione finale spetterà a Ibra.