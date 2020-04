Milan, senti Kjaer: “Sogno di rimanere. Ibrahimovic? Mentalità unica”

Simon Kjaer ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ha parlato del suo futuro e anche di Zlatan Ibrahimovic.

Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di vari argomenti. Ha parlato del suo futuro e anche di Zlatan Ibrahimovic.

La prima domanda però verte sulla quarantena: “Mi sto tenendo in forma. Siamo in un periodo difficile, bisogna rimanere sereni e prepararsi per quando si tornerà. Ricominceremo quando la situazione lo permetterà“.

Kjaer è in prestito dal Siviglia e il riscatto è fissato intorno ai 2,5 milioni: “Affronteremo il discorso quando andrà affrontato. Mi sto preparando per impressionare il Milan e guadagnarmi il riscatto. Rimanere qui è un obiettivo e un sogno“.

Infine si parla di Ibrahimovic: “Campione assoluto. Dà tanto e in carriera ha vinto tutto. Ha una mentalità unica, vuole vincere ogni allenamento“.