Dalla Spagna: conferme sui contatti Milan-Emery

Il tecnico spagnolo Unai Emery contattato dalla dirigenza del Milan. Arrivano le conferme anche dalla stampa iberica.

Non solo Ralf Rangnick. La rivoluzione Milan prevede un cambio in panchina, ma il club rossonero non è fermo al solo nome del tecnico tedesco.

Dalla Spagna arrivano conferme sui presunti sondaggi tra il Milan e l’allenatore basco Unai Emery. Quest’ultimo è stato esonerato dall’Arsenal durante la stagione in corso.

Lo riferisce il quotidiano AS, che fa il punto della situazione proprio in casa rossonera. Il Milan cambierà molto sia nella dirigenza che nel settore tecnico. E oltre a Rangnick, il favorito al momento, rispunta la candidatura di Emery.

Un nome tutt’altro che nuovo quello di Emery per le cronache rossonere. Infatti in passato, dopo la fine dell’esperienza pluri-vincente a Siviglia, il tecnico spagnolo è stato cercato in maniera concreta dal Milan, ma senza mai riuscire ad approdarvi.

Il profilo di Emery piace per diversi motivi: è tecnico di livello internazionale, sa vincere in Europa e, come Rangnick, è molto abile a far esplodere giovani talenti e calciatori di qualità puntando sul gioco offensivo.

Resta viva però, sempre secondo i media spagnoli, anche la pista Marcelino. L’ex mister del Valencia non dispiace affatto.