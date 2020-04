Calciomercato Milan – C’è l’offerta per Tonali: il portiere nella trattativa

Il Milan ha pronta un’offerta per Sandro Tonali del Brescia. La proposta è uno scambio più conguaglio. I soldi arriverebbero da una cessione illustre.

Sandro Tonali è il primo obiettivo del Milan per il centrocampo. I rossoneri hanno individuato in lui l’acquisto ideale per far partire il nuovo corso.

Secondo Sportmediaset c’è già un’offerta da parte del club di via Aldo Rossi, o meglio un’idea di offerta.

La prima mossa è cedere Lucas Paquetà, un giocatore di talento che però non è riuscito a venir fuori. Né con Marco Giampaolo e né con Stefano Pioli, che lo ha definitivamente accantonato.

La cifra fissata è di 30 milioni. Soldi che il Milan girerebbe direttamente al Brescia, ma non è finita.

La dirigenza milanista potrebbe inserire nella trattativa anche il cartellino di Alessandro Plizzari, il portiere attualmente in prestito al Livorno.

Su Tonali ci sono anche Inter e Juventus, ma secondo Sportmediaset è il Milan la sua priorità. Il ragazzo è da sempre un tifoso rossonero e lo ha detto in più occasioni. Il suo idolo era Gennaro Gattuso, giocatore a cui si ispira.

LEGGI ANCHE: PAQUETA’, FIORENTINA IN PRESSING: SCAMBIO SECCO