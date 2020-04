Sportmediaset – Paquetà, Fiorentina in pressing: il Milan propone uno scambio

La Fiorentina fa sul serio per Paquetà, il Milan ha proposto uno scambio. Il giocatore della viola entusiasma anche i tifosi.

Lucas Paquetà ha solo un mese e mezzo per convincere il Milan. Bocciato prima da Marco Giampaolo e poi da Stefano Pioli, la dirigenza sta valutando la cessione del brasiliano, acquistato un anno e mezzo fa per 35 miloni.

L’obiettivo della società è chiaramente quello di non fare minusvalenza. Per questo la cifra imposta è di 30 milioni.

Negli ultimi tempi si è parlato di Benfica: come scrive Sportmediaset, i portoghesi ne offrono dieci in meno. Non hanno preso in considerazione l’opzione di scambio con Florentino Luis, giocatore da tempo nel mirino dei rossoneri.

Il Paris Saint–Germain, che per lungo tempo è stato il club maggiormente interessato, non si è fatto più sentire.

Sullo sfondo resta la Fiorentina, che pare essere in pressing.

Il Milan avrebbe già proposto lo scambio con Gaetano Castrovilli, uno dei talenti più interessanti del nostro calcio. Uno scambio alla pari, è questa l’idea. Ma per ora la viola ha rifiutato.

Il dialogo continua.

Via Paquetà per Tonali?

Il Milan ha in mente un grande colpo a centrocampo per l’estate. Un giocatore che possa rappresentare l’inizio del nuovo corso.

Parliamo quindi di un profilo giovane, di prospettiva ma già pronto per il grande calcio.

L’identikit risponde a quello di Sandro Tonali, forte regista del Brescia, in grande spolvero in questa sua prima stagione in Serie A.

Trattare con Cellino è durissima. Il Milan spinge per cedere Paquetà e incassare almeno 30 milioni, così da poter investire sul leader della Nazionale Under-21.

Lo scambio con Castrovilli è interessante, ma difficilmente la Fiorentina accetterà. Si lavora quindi per cedere il brasiliano e utilizzare quella somma per acquistare Tonali. Un’operazione che anche i tifosi gradirebbero.

LEGGI ANCHE: MILAN, NEL MIRINO UN TALENTO GIAPPONESE