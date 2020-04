Depay, il Lione avverte: “Faremo di tutto per tenerlo”

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, avvisa il Milan e tutte le altre eventuali pretendente che per Memphis Depay farà di tutto al fine di rinnovare il contratto.

Memphis Depay rappresenta un’interessante occasione per il prossimo calciomercato estivo. Infatti, il suo contratto scade a giugno 2021 e senza rinnovo il Lione sarà costretto a cederlo.

L’esterno offensivo olandese è out da mesi per infortunio, ma più squadre lo vorrebbero per la prossima stagione. Più volte si è parlato anche del Milan, che già in passato aveva effettuato dei sondaggi per l’ex giocatore di PSV Eindhoven e Manchester United.

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, su Twitter ha scritto un messaggio molto chiaro: ​«Spero davvero che Memphis rimarrà a lungo nella famiglia OL. Farò davvero tutto per questo: Memphis sa cosa sto facendo. Mi fido di Memphis».

Il numero 1 del club francese vuole tenere Depay e farà quanto possibile per prolungare il suo contratto. I tifosi della squadra francese hanno anche lanciato l’hashtag #MemphisStayInLyon, un segnale chiaro della volontà di vedere il calciatore olandese ancora con l’attuale maglia in futuro.

Le pretendenti sono avvisate, anche se molto dipenderà dalla volontà dello stesso Depay. È ipotizzabile che, dopo le stagioni di rilancio in Francia, abbia voglia di rimettersi alla prova altrove. Premier League e Serie A possono essere campionati in grado di dargli nuovi stimoli.

