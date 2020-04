Ex Milan – Stam potrebbe ripartire dalla MLS

Jaap Stam è tra gli allenatori che l’FC Cincinnati sta valutando per sopperire all’addio di Ron Jans. L’ex difensore del Milan potrebbe accettare il trasferimento in MLS.

La carriera da allenatore di Jaap Stam non sta ancora decollando. Il 28 ottobre scorso si è dimesso dal Feyenoord, dove era approdato da pochi mesi dopo la buona esperienza nel PEC Zwolle.

L’ex difensore di Manchester United, Lazio e Milan potrebbe non rimanere libero ancora a lungo. Infatti, secondo quanto rivelato da The Athletic, il suo nome è preso in forte considerazione da una franchigia della Major League Soccer. Si tratta dell‘FC Cincinnati, che valuta sia Stam che Dominic Kinnear per la panchina.

Il general manager Gerard Nijkamp dovrà prendere una decisione per riempire il vuoto lasciato dall’addio di Ron Jans. Quest’ultimo se n’era andato a febbraio, in seguito ad accuse di razzismo che gli erano state rivolte da alcuni giocatori della squadra presente in MLS dal 2019.

Stam potrebbe decidere di ripartire da Cincinnati per rilanciarsi. In organico ritroverebbe anche due connazionali come il centrocampista Siem de Jong (ex Ajax) e l’attaccante Jurgen Locadia (ex PSV Eindhoven). L’idea di mettersi alla prova negli Stati Uniti potrebbe stimolare l’ex giocatore, ancora un po’ scottato dal fallimento dell’esperienza sulla panchina del Feyenoord e desideroso di riscattarsi.

LEGGI ANCHE -> MILAN, OCCHI SU UN GIOVANE TALENTO GIAPPONESE