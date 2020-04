Ibrahimovic è in formissima: che gol in allenamento all’Hammarby | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic non ha perso lo smalto. L’attaccante, che si sta allenando con l’Hammarby in questi giorni, ha dato spettacolo con tiri dalla distanza. Ecco il video

Zlatan Ibrahimovic è in gran forma, senza dubbio. In questi giorni si sta allenando con l’Hammarby, in Svezia, dove non c’è il lockdown. Le squadre si stanno allenando regolarmente e l’attaccante ne ha approfittato per non perdere lo smalto.

L’Hammarby ha pubblicato varie foto sui propri social in questi giorni di Ibra. Oggi su Twitter è apparso un video in cui vengono ripresi i calciatori che si allenano nei tiri.

Fra questi c’è anche Ibrahimovic ovviamente. E non ha sbagliato. Ecco, di seguito, il video pubblicato dagli svedesi: