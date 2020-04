Calciomercato Milan news, Plizzari nell’affare Tonali? – VIDEO

Il Milan sogna Sandro Tonali per rinforzare il proprio centrocampo nel prossimo calciomercato estivo. Il gioiello del Brescia è uno dei talenti italiani più interessanti e tutte le big della Serie A lo seguono. Probabilmente si scatenerà un’asta, ma il giocatore è sempre stato un grande tifoso rossonero e potrebbe dare la precedenza al Milan. La società di via Aldo Rossi per convincere il Brescia potrebbe inserire nell’operazione il cartellino del portiere classe 2000 Alessandro Plizzari, oggi in prestito al Livorno, oltre a un robusto conguaglio in denaro. Tonali sarebbe un grande colpo per la mediana milanista. Ma Inter, Juventus, Napoli e Roma non staranno a guardare.

