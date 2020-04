Calciomercato Milan, interessa il nipote di Winston Bogarde

Lemare Bogarde, nipote dell’ex difensore rossonero Winston, è tra i giovani talenti che piacciono al Milan. Milita nel Feyenoord ed è seguito pure dalla Juventus.

Molti tifosi del Milan ricorderanno Winston Bogarde, arrivato in rossonero dall’Ajax nell’estate 1997 dopo buone stagioni all’Ajax. Tuttavia, a Milano fu un flop assoluto e nel gennaio seguente fu ceduto al Barcellona.

Oggi è vice-allenatore della squadra Under 21 dei Lancieri e ha un nipote molto talentuoso che milita nel Feyenoord. Si tratta di Lamare Bogarde, mediano di soli 16 anni che fa già gola a diverse società importanti in Europa.

Secondo quanto rivelato da Football Insider, anche il Milan è sulle tracce del ragazzo. La concorrenza da battere è numerosa. Ci sono pure Juventus, Tottenham, Borussia Dortmund e Schalke 04 a valutare un investimento per assicurarsi il giovane giocatore.

Sembra essere il Tottenham il club maggiormente in pressing in questo momento. Gli scout degli Spurs hanno seguito per mesi Lemare Bogarde e hanno stilato delle relazioni molto positive. C’è la volontà della dirigenza di assicurarsi il centrocampista olandese, il cui prezzo oggi non è particolarmente elevato visto che non c’è stato ancora l’esordio nella prima squadra del Feyenoord.

Il nipote di Winston Bogarde potrebbe trasferirsi in Inghilterra appena la sessione estiva del calciomercato partirà. La destinazione londinese è sicuramente gradita, ma anche le altre società in corsa faranno di tutto per convincerlo.

LEGGI ANCHE -> MARCO SIMONE DIFENDE BOBAN E MALDINI