Sportmediaset – Ibrahimovic, idea Hammarby per concludere la carriera

Zlatan Ibrahimovic riflette sulla possibilità di chiudere la carriera nell’Hammarby, club svedese del quale è azionista. Proprio a Stoccolma si allena attualmente.

Zlatan Ibrahimovic si trova in Svezia, dove non sono vietati gli allenamenti in gruppo e ciò gli permette di lavorare sul campo. Infatti, si allena con l’Hammarby.

Si tratta del club del quale è diventato co-proprietario da un po’ di mesi, fatto che ha generato rabbia nella sua città di origine. Infatti, il campione del Milan è di Malmö e lì hanno preso come un tradimento la sua decisione di comprare quote della squadra di Stoccolma. La statua a lui dedicata è stata oggetto di numerosi atti vandalici.

Oggi Sportmediaset spiega che Ibrahimovic potrebbe pensare di chiudere la sua carriera da calciatore proprio nell’Hammarby. Il suo contratto con il Milan è in scadenza a giugno 2020 e potrebbe non essere rinnovato. Prima di appendere gli scarpini ai chiodi potrebbe provare a vincere il campionato in Svezia. L’ultimo e unico titolo dell’Hammarby risale al 2001.

