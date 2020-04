Calciomercato Milan news, piacciono Moron e Briasco – VIDEO

In attesa di capire se Zlatan Ibrahimovic resterà o meno, il Milan prende in considerazione altri attaccanti per il futuro. Uno dei nomi valutati è Loren Moron, classe 1993 in forza al Betis Siviglia. 11 gol in 29 presenze nella stagione 2019/2020 per il centravanti spagnolo, inseguito anche dal Napoli e valutato circa 30 milioni. Altro profilo che interessa è Norberto Briasco, 24enne che milita in Argentina nell’Huracan. Nato a Buenos Aires, ma gioca per la nazionale dell’Armenia. Può giocare sia centralmente che da esterno offensivo, deve sicuramente migliorare a livello realizzativo dato che segna poco. Al Milan servono attaccanti in grado di dare un contributo elevato in termini di gol.

