Milan, servono certezze a destra: Conti e Calabria devono convincere

Il rendimento di Andrea Conti e Davide Calabria non è in linea con quello di Theo Hernandez, il Milan si aspettava di più dai due terzini destri rossoneri.

Se a sinistra Theo Hernandez rappresenta una garanzia, non si può dire che a destra il Milan abbia delle certezze. Infatti, in questa stagione né Andrea Conti né Davide Calabria hanno convinto.

Ci si aspettava di più dai due giocatori. L’ex Atalanta veniva da due stagioni senza quasi giocare, soprattutto per via di infortuni, e in parte può essere giustificato. Ma una volta messi da parte i problemi fisici, ci si attendeva un rendimento maggiore. Ha deluso di più il terzino destro bresciano, apparso un po’ involuto inspiegabilmente.

Stefano Pioli ha designato Conti come titolare, ma Calabria a livello di minutaggio è vicino al compagno: 1.248 minuti in campo contro 1.043. C’è stata abbastanza alternanza durante la stagione ed entrambi hanno collezionato 16 presenze, solo che Andrea ne ha tre in più dal primo minuto rispetto a Davide.

Come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport, ambedue hanno le qualità per esprimersi su buoni livelli. Alla ripresa del campionato sarà necessario dimostrare di poter dare garanzie sulla fascia destra. A sinistra il Milan si è sistemato con Theo Hernandez, ma per l’altra corsia potrebbe essere valutato un nuovo acquisto se gli attuali terzini non riusciranno a convincere.

