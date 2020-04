Sportmediaset – Ibrahimovic-Milan, rinnovo ancora possibile: lo scenario

Tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan non è stata ancora scritta la parola fine. Degli spiragli per arrivare al prolungamento del contratto esistono oggi.

Zlatan Ibrahimovic continua ad allenarsi in Svezia. Lo fa con l’Hammarby, squadra di Stoccolma della quale detiene il 25% delle quote azionarie. È in attesa di capire se la Serie A ripartirà e deve valutare anche il suo futuro.

Il contratto con il Milan scade a giugno 2020 e l’addio di Zvonimir Boban gli ha fatto perdere un riferimento importante in società. Nel prossimo calciomercato estivo il club andrà alla ricerca di altri giovani di talento, sulla scia di Theo Hernandez e Ismael Bennacer, per migliorare la qualità della squadra.

Ibrahimovic ha un ingaggio molto elevato e potrebbe non rientrare nel progetto, ma oggi Sportmediaset spiega che un accordo a cifre inferiori potrebbe essere ancora possibile. Soprattutto se il Milan sarebbe in grado di garantirgli un futuro di uomo immagine per quando Zlatan concluderà la carriera da giocatore.

Il centravanti 38enne non resterà lontano dal calcio dopo il ritiro. Non a caso ha acquistato quote dell’Hammarby in Svezia. La prospettiva di avere un ruolo da uomo immagine o di altro tipo nel Milan potrebbe attirarlo per il futuro.

