Juventus, Sarri: “Prossimo viaggio? A Roma per la finale di Coppa Italia”

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha snobbato la sfida di Coppa Italia contro il Milan, pensando già alla finalissima all’Olimpico.

Ancora non si sa di preciso se e quando la Coppa Italia 2019-2020 riprenderà i battenti. Certo è che si devono ancora completare i turni semifinali, con le gare Juventus-Milan e Napoli-Inter.

Eppure Maurizio Sarri, allenatore bianconero, si sente con più di un piede già alla finalissima di Roma. Lo ha fatto intendere in una chiacchierata su JTV, mentre sta come tutti attraversando il periodo di quarantena forzata.

“Il primo viaggio che farò dopo la quarantena? A Roma per la finale di Coppa Italia – ha risposto Sarri alla domanda dei colleghi del canale tematico juventino – Poi il secondo magari in una città d’Europa qualsiasi, per la finale anche di Champions League”.

Sarri praticamente crede di avere il passaggio del turno di coppa già in tasca. In effetti, dopo il contestato 1-1 tra Milan e Juventus a San Siro, servirebbe un miracolo ai rossoneri in trasferta per ottenere la qualificazione, soprattutto senza gli squalificati Ibrahimovic e Theo Hernandez.

Ma nel calcio, si sa, tutto è possibile. Qualcuno lo ricordi anche a mister Sarri…

