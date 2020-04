Boateng strizza l’occhio al Milan: “Tornerei sempre”

Il centrocampista Kevin-Prince Boateng non dimentica il Milan e strizza l’occhio al club. Il giocatore sarebbe pronto a far ritorno nel club rossonero.

Kevin Prince Boateng non ha mai dimenticato il Milan. Il centrocampista, oggi in Turchia in forza al Besiktas, tornerebbe di corsa a vestire la maglia rossonera:

“Mi piacerebbe chiudere la carriera all’Hertha Berlino, lì è cominciato tutto – ammette in un’intervista a ‘Sportweek’ – Finire con un applauso a centrocampo all’Olympiastadion, è il mio obiettivo. Ma se mi chiedete dove mi piacerebbe tornare dico al Milan, sempre e soltanto lì”.

LEGGI ANCHE: LEONARDO VUOLE IL CENTROCAMPISTA