Ibrahimovic all’Hammarby: la rivelazione del vice-allenatore

Parla Joachim Björklund, vice allenatore dell’Hammarby. Il club svedese nel futuro di Zlatan Ibrahimovic? Al momento non è stata presa alcuna decisione

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da scrivere. Le voci in questi giorni si sono rincorse ma ad oggi nulla ancora di concreto: il calciatore nel frattempo continua ad allenarsi con l’Hammarby prima di far ritorno in Italia per rimettersi a disposizione del Milan.

Nelle scorse ore ha preso piede anche l’ipotesi che il bomber continui a giocare proprio con il club svedese. Un’ipotesi questa, che il vice allenatore Joachim Björklund non si sente di escludere del tutto ma ovviamente sarà Ibrahimovic a prendere una decisione finale:

“Potrebbe fare di tutto – dichiara a DAZN – Non credo sia un’opzione al momento, so che ci sono molte persone che tifano per l’Hammarby e che sognerebbero di vedere Ibra con questa maglia, ma la decisione alla fine è sua e soltanto sua: se così volesse sarebbe più che benvenuto”.

LEGGI ANCHE: BLITZ PER TONALI