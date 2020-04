Sportmediaset – Inter, pronto l’affondo per Tonali: Milan già bruciato?

Sandro Tonali infiamma il calciomercato. Il centrocampista è in cima alla lista dei desideri del Milan e dei suoi tifosi ma l’Inter prepara il blitz.

Sandro Tonali è il nome che più di tutti fa sognare i tifosi del Milan. Il centrocampista del Brescia è considerato il profilo perfetto per la squadra che Gazidis e i suoi uomini stanno costruendo ma portarlo a Milanello non sarà per nulla facile.

La concorrenza per il classe 2000 è davvero agguerrita e stando a quanto riporta ‘Sportmediaset’ l’Inter sarebbe pronta a fare sul serio.

Il club nerazzurro vuole affondare il colpo per bruciare la concorrenza, rappresentata anche dalla Juventus, mettendo sul piatto un’offerta davvero importante, da oltre 40 milioni di euro più bonus così da avvicinarsi alla richiesta di Cellino di 50 milioni.

Il via libera di Zhang, se confermato, potrebbe bruciare la concorrenza se non dovessero esserci dei rilanci.

