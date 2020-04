Icardi al Milan, l’assist della Juventus

La Juventus è intenzionata a puntare su Milik, rinunciando così a Mauro Icardi. Una buona notizia per il Milan che potrebbe avere la strada spianata.

Non è facile oggi capire chi sarà il prossimo centravanti del Milan. In questi giorni si sono fatti davvero tantissimi nomi ma tutto sarà più chiaro quando si conoscerà il futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Con le svedese le sorprese sono davvero sempre dietro l’angolo e un suo prolungamento con la maglia rossonera spazzerebbe via ogni dubbio. Le prossime settimane saranno quelle decisive per capire se l’avventura proseguirà insieme:

nel frattempo l’attaccante si allena, facendo capire a tutto il mondo rossonero che è ancora totalmente calato nella parte. Se le strade dovessero dividersi servirà un sostituto all’altezza.

Il nome che stuzzica la fantasia dei tifosi è certamente quello di Mauro Icardi. Il bomber argentino, che ha rotto con l’Inter, è pronto a fare ritorno a Milano, dopo il prestito al Psg. La volontà del calciatore è quella di giocare in Serie A per non allontanarsi troppo dalla famiglia.

L’idea Milan potrebbe davvero decollare soprattutto grazie all”aiuto’ della Juventus, che stando alle ultime notizie di calciomercato, ha deciso di virare su Milik.

Con il polacco verso Torino, per il Milan ci sarebbe davvero la strada spianata per Mauro Icardi, Zlatan Ibrahimovic permettendo.

