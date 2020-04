Milan, rivoluzione a centrocampo: ci sono solo tre intoccabili 

Milan, sarà rivoluzione in mediana quest’estate. Come infatti riferisce Tuttosport, ci sono due addii praticamente già certi e ce ne potrebbero essere altri due probabili. La situazione.

Milan, cercasi centrocampista. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, la mediana sarà senz’altro il reparto più rivoluzionato in assoluto quest’estate in vista dell’attuale situazione generale.

Perché tranne Ismael Bennacer, Hakan Calhanoglu e molto probabilmente anche Rude Krunic – riferisce il quotidiano -, sono poi tutti potenzialmente in uscita. Ci sarebbero tre soli intoccabili, al fronte di due addii virtualmente già avvenuti e altri due che potrebbero seguirne.

Milan, gli addii a centrocampo

Chi è già fuori dal Milan sono Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, entrambi in scadenza di contratto senza possibilità di restarvi. Futuro lontano dalla Lombardia per i due senatori: l’argentino ha estimatori in Spagna ma potrebbe chiudere la carriera in patria, mentre per l’ex Atalanta c’è in particolare il Torino.

Poi c’è la specifica posizione di Frank Kessie. L’ivoriano, infatti, è sul mercato da almeno tre sessioni e può tutt’ora portare cash prezioso nelle casse della società. Ovvero 25 milioni di euro, un gruzzoletto che farebbe parecchio comodo al club in questo momento. Ma sul futuro del giocatore – evidenzia Ts – influirà parecchio la parola del nuovo allenatore. E considerando che è in piena linea con i parametro anziendali, non è da escludere un’ulteriore permanenza.

Situazione molto più delicata è quella di Lucas Paquetá. Acquisto più costoso dell’era Elliott Management Corporation, per ora le prestazioni del brasiliano sono state infinitamente deludenti. Un danno doppio, considerando che tale senario lo rende anche difficilmente rivendibile al momento. A tal proposito i prossimi tre mesi del brasiliano saranno decisivo: senza segnali di ripresa, in un modo o nell’altro, sarà addio. 30 milioni di euro: è questa la valutazione data al sudamericano.

LEGGI ANCHE: MEDIASET – ASSALTO DEL REAL PER DONNARUMMA, IL MILAN HA SCELTO IL SOSTITUTO