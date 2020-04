Tornano Reina e Rodriguez ma il futuro è segnato

Pepe Reina e Ricardo Rodriguez dovrebbero far ritorno al Milan il prossimo primo luglio ma il futuro di entrambi appare segnato: addio praticamente certo.

Ricardo Rodriguez e Pepe Reina hanno lasciato il Milan durante l’ultima sessione di calciomercato. Il loro addio ha permesso di alleggerire il monte ingaggi in casa rossonera ma a giugno entrambi dovrebbero fare ritorno alla base.

Il portiere spagnolo è volato in Inghilterra – all’Aston Villa – in prestito secco e senza la possibilità di giocare titolare farà nuovamente le valigie.

Il terzino svizzero ha convinto pienamente al Psv Eindhoven ma la crisi economica dovuta al coronavirus rischia di far saltare il riscatto. Un nuovo addio da parte dell’ex Wolfsburg è comunque più che certo:

il calciatore, chiuso da Theo Hernandez, vuole giocare per non rischiare di perdere la Nazionale in vista dei prossimi Europei.

Il ritorno di Reina e Rodriguez a Milano sarà dunque solo di passaggio.

