Calciomercato Milan news, Real Madrid su Donnarumma – VIDEO

Proseguono le indiscrezioni di calciomercato con protagonista Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan con un contratto in scadenza a giugno 2021. È ormai noto che, senza rinnovo nei prossimi mesi, in estate il club rossonero sarà costretto a cedere Gigio, che ha diversi estimatori soprattutto all’estero. Oltre al Chelsea, anche il Real Madrid sta pensando seriamente all’estremo difensore del Milan. Il presidente Florentino Perez è pronto a investire una somma importante, parte della quale verrebbe poi spesa dai rossoneri per l’acquisto di un sostituto. Juan Musso dell’Udinese rimane un candidato per il post Donnarumma, ma ci sono anche altri profili presi in considerazione.