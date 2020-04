Scamacca: “Milan? Oggi ho altre priorità”

Gianluca Scamacca non pensa alle indiscrezioni di calciomercato che lo riguardano e lo associano anche al Milan. È concentrato sull’Ascoli e non su altro.

Gianluca Scamacca è uno dei giovani accostati al Milan in vista del prossimo calciomercato estivo. Il suo buon rendimento in Serie B con la maglia dell’Ascoli ha colpito positivamente gli osservatori rossoneri.

Il 21enne attaccante ha realizzato 11 gol in 25 presenze tra campionato e Coppa Italia. Il suo cartellino è di proprietà del Sassuolo, che in estate valuterà se tenerlo oppure cederlo in base alle offerte che riceverà. Ci sono richieste sia in Italia che all’estero, ad esempio dai portoghesi del Benfica.

Oggi Scamacca ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport e a proposito delle voci di mercato, tra le quali anche quelle sul Milan, si è così espresso: «In questo momento le mie priorità sono altre: allenarmi, stare bene e pensare a quando si ricomincerà a giocare. Se si ricomincerà».

Attualmente l’attaccante romano non pensa al proprio futuro. È concentrato sul presente e spera di poter riprendere la stagione con l’Ascoli. La squadra bianconera si trovava in quindicesima posizione prima dello stop provocato dall’emergenza coronavirus Covid-19.

