Milan, PSG su Bennacer: già pronta l’offerta 

Milan, il Paris Saint-Germain piomba su Ismael Bennacer: lo rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola. Ecco a quanto ammonta la proposta dell’ex Leonardo e le intenzioni del club sull’algerino.

Non solo Gianluigi Donnarumma: ci sarebbe anche un altro rossonero nel mirino del Paris Saint-Germain. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, il club transalpino, oltre al portiere milanista, ha posato gli occhi su un altro titolarissimo del Diavolo di Stefano Pioli: Ismael Bennacer.

Protagonista di un’annata importante, il 21enne algerino, stacanovista assoluto che ha presto preso per mano la mediana, avrebbe attirato le attenzioni sotto la torre Eiffel in vista della prossima stagione. A tal punto che Leonardo, ex Dt rossonero e attuale Ds parigino, sarebbe già pronto a fare sul serio.

Milan, offerta del PSG per Bennacer

Secondo quanto riferisce il quotidiano, il PSG sarebbe pronto ad offrire oltre 20 milioni di euro per assicurarsi il miglior giocatore dell’ultima Coppa d’Africa. Si tratterebbe di una plusvalenza per Elliott considerando i 16 più bonus investiti quest’estate, ma la proprietà non pensa assolutamente a una cessione dell’ex Empoli.

La posizione del club, piuttosto, è parecchio chiara e irremovibile a tal riguardo: Bennacer è incedibile. Soprattutto in vista di una nuova rivoluzione estiva, sarà una delle poche certezze indipendentemente dalla prossima guida tecnica. Il giocatore è riconosciuto tra l’altro come il profilo ideale per il nuovo progetto milanista, motivo per cui la società non vorrebbe privarsene tanto velocemente.

Motivo per cui, piuttosto, rientrerebbe in un lungo progetto. La società sarebbe disposta ad ascoltare proposte solo nel caso di offerte irrinunciabili, le quali, certamente, non corrispondono ad ‘appena’ 20 milioni. Motivo per cui – assicura il CdS – il club farà resistenza totale quando in estate si passerà dalle parole ai fatti.

Bennacer così è a oggi l’unico intoccabile di una mediana destinata a uno stravolgimento. Con Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura ormai già ai saluti, vanno valutate le situazioni Lucas Paquetá e Frank Kessie. Hakan Calhanoglu e Rude Krunic dovrebbero restare, ma la certezza assoluta al momento c’è solo e unicamente per Bennacer.

LEGGI ANCHE: MILAN, NOME A SORPRESA PER SOSTITUIRE DONNARUMMA