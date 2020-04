Il centrocampista allo scoperto: “Sogno il Milan”

Candidatura per il centrocampo del Milan: dal Messico arrivano le parole del colombiano classe 1992 Edwin Cardona, oggi in forza al Tijuana

Direttamente dal Messico arriva una candidatura per il centrocampo del Milan. Nel corso di un’intervista a ‘ESPN’, il trequartista in forza al Tijuana, Edwin Cardona, non ha nascosto il proprio amore per i colori rossoneri:

“Sogno di giocare nel Milan un giorno – ammette il colombiano classe 1992 – Andrei per gli stessi soldi o anche meno di quelli che prendo ora a Tijuana”.

Dichiarazioni importanti per un giocatore che vanta esperienze con la maglia del Monterrey, del Boca Juniors e del Pachuca.

LEGGI ANCHE: ANDRE SILVA HA DECISO