Milan, senti André Silva: “Voglio restare all’Eintracht Francoforte”

André Silva è felice all’Eintracht Francoforte, dove è approdato in prestito dal Milan. In Germania non è ancora esploso, però ha la fiducia dell’ambiente e vuole continuare lì.

André Silva si è trovato bene nell’Eintracht Francoforte e immagina il suo futuro ancora in Germania. Il Milan lo ha ceduto in prestito biennale ottenendo in cambio Ante Rebic con la medesima formula. Fino al giugno 2021 non ci sono granché dubbi su dove i due giocatori militeranno.

Il centravanti portoghese al quotidiano Bild ha espresso in modo chiaro le sue idee: «Ero in ottima forma ultimamente, ma in un momento come questo, in cui tutti combattono la pandemia, non riesco a pensarci. Tutto quel che conta è la salute delle persone. Futuro? Qui mi trattano bene, mi piacciono la città, i tifosi e la Bundesliga. Quindi, ci sono molte ragioni che mi spingono a restare».

André Silva sente che all’Eintracht Francoforte c’è fiducia in lui. In questa stagione ha segnato 8 gol nelle 26 partite che ha disputato. In 18 occasioni è stato titolare, ma solamente 8 volte in Bundesliga. Comunque mister Adi Hutter ci crede e pensa che potrà crescere molto in futuro. In Germania il campionato dovrebbe ripartire già a maggio e dunque l’ex Porto avrà modo di dimostrare il proprio valore.

