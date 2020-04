David Silva ha deciso: tutto pronto per il grande ritorno

David Silva, grande talento spagnolo del Manchester City, ha deciso dove giocherà in futuro, dopo la scadenza con il club inglese.

A 34 anni David Silva vuole cambiare. Il fantasista del Manchester City, ancora tra i calciatori più tecnici in circolazione, potrebbe lasciare a fine stagione i ‘citizens’.

Il suo contratto è in scadenza e Silva da tempo si sta guardando attorno per trovare un club in cui finire la carriera. E secondo ESPN la scelta è stata fatta: il numero 21 tornerà nella sua Valencia, la squadra in cui è cresciuto e che lo ha lanciato ad alti livelli.

Silva punta dunque ad un clamoroso quando romantico ritorno a casa. I contatti tra i suoi agenti ed il Valencia sono già in atto. Niente da fare per il Milan, che aveva sperato di convincerlo a provare l’esperienza italiana dalla prossima stagione.

David Silva seguirà le orme di diversi suoi connazionali, che a fine carriera hanno scelto di tornare nelle rispettive ‘case madri’. Come Fernando Torres rientrato all’Atletico Madrid, o di recente Santi Cazorla che è stato nuovamente ingaggiato dal Villarreal.

