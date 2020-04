CorSport – Milan, incontro con l’agente di David Silva

Il Milan pensa a David Silva per rinforzarsi tecnicamente e a livello di esperienza. Lo spagnolo dirà addio al Manchester City a parametro zero, essendo prossima la scadenza contrattuale.

David Silva lascerà il Manchester City alla scadenza del contratto, fissata per giugno 2020. Dopo dieci stagioni con i citizens, il 34enne campione spagnolo è pronto per una nuova esperienza.

Sarà interessante vedere se sceglierà di rimanere in Europa in un campionato competitivo oppure se deciderà di approdare in leghe meno impegnative. In Cina, Stati Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi e Giappone ci sono più squadre che lo accoglierebbero come una vera star. Ma non mancano opzioni europee.

Oggi il Corriere dello Sport rivela che sulle tracce di David Silva c’è anche il Milan. Addirittura ci sarebbe già stato tempo addietro un incontro con l’agente del calciatore per sondare la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero nel prossimo mercato estivo. Per la squadra rossonera si tratterebbe di un importante colpo di esperienza, fattore un po’ mancante nell’attuale organico.

La società ha sempre fatto sapere di puntare soprattutto sui giovani, ma elementi esperti servono sempre. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha messo in evidenza quanto l’inserimento di un giocatore maturo e di personalità possa avere impatto molto positivo. Un grande professionista come David Silva, ancora valido tecnicamente e tecnicamente, potrebbe servire al Milan.

LEGGI ANCHE -> OCCASIONE DEPAY: IL MILAN CI PROVERÀ?