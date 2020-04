Occasione Depay per il mercato estivo. Il Milan ci proverà?

Memphis Depay dovrebbe lasciare il Lione nella prossima finestra estiva del calciomercato. Il Milan già in passato ha fatto sondaggi per il forte olandese.

Oltre ai giocatori a parametro zero, anche quelli con un contratto in scadenza nel 2021 rappresenteranno interessanti occasioni nella prossime sessioni di calciomercato. Uno che può intrigare più società è Memphis Depay.

L’olandese classe 1994 milita nel Lione, dove è letteralmente rinato dopo la negativa esperienza vissuta al Manchester United. I numeri con la squadra francese sono i seguenti: 53 gol e 43 assist in 134 presenze totali. Niente male, anche se purtroppo poco prima di Natale si è rotto un legamento crociato e dunque ha dovuto fermarsi. Con lo slittamento della stagione sportiva potremmo rivederlo in campo.

LEGGI ANCHE -> MILAN, IDEA CRAGNO PER SOSTITUIRE DONNARUMMA

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Depay?

Depay è grato al Lione per averlo rilanciato, ma dopo tre stagioni in Francia ha anche voglia di mettersi alla prova altrove. Un giocatore come lui farebbe comodo a più squadre. È un esterno sinistro d’attacco, ma sa giocare anche da seconda punta. La duttilità tattica è una caratteristica molto apprezzata dagli allenatori. L’olandese ha anche importanti mezzi tecnici e sa garantire un buon numero di assist e gol.

L’ex talento di PSV Eindhoven e Manchester United può essere un’occasione molto interessante sia tecnicamente che economicamente. Sulla valutazione avranno impatto il contratto in scadenza a giugno 2021 e il probabile abbassamento dei prezzi nella prossima finestra di mercato. Il Lione non è abituato a fare regali, ma il contesto è cambiato a causa dello stop del calcio per via del coronavirus.

Depay sarebbe certamente molto utile al Milan, che troverebbe in lui un giocatore di grande qualità e in possesso di una buona esperienza. Già in passato ci sono stati dei sondaggi. Avendo 26 anni, l’olandese rientrerebbe perfettamente nel progetto del club. Ovviamente bisognerà valutare i costi di questa eventuale operazione. L’equilibrio del bilancio è fondamentale per i rossoneri.

LEGGI ANCHE -> THIAGO SILVA-MILAN: POSSIBILE SPIRAGLIO PER L’ESTATE