Futuro Milik, l’agente: “Parliamo col Napoli per trovare una soluzione”

Il procuratore di Arkadiusz Milik ha fatto il punto sulla situazione contrattuale dell’attaccante, al centro di diversi rumors di mercato.

L’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik è al centro dei rumors di calciomercato. Di recente si è parlato di Milan e Juventus pronte ad approfittare della sua scadenza contrattuale al 2021.

Intervistato da Calciomercato.it, l’agente David Pantak ha fatto chiarezza. Il procuratore di Milik si è detto particolarmente infastidito da diverse voci di mercato sul conto del polacco.

“In merito a tutto quello che è uscito sui media negli ultimi giorni, ci tengo a precisare che si tratta solo di rumors, alcuni anche irrispettosi nei confronti della società del Napoli“.

Pantak parla di possibile rinnovo con gli azzurri, ma non esclude l’ipotesi di una rottura: “Sono in continuo contatto con il direttore sportivo, la nostra conversazione sul rinnovo continua ed è sempre attiva, al termine di questo periodo di difficoltà per tutti legato al Coronavirus ci incontreremo e proveremo a trovare una soluzione. Solo nel caso in cui non si riuscisse a trovare, allora penseremo ad una soluzione condivisa per il bene del giocatore e della società”.

Milan e Juventus devono attendere. Se Milik non dovesse accettare la proposta del Napoli potrebbero seriamente provare l’assalto all’attaccante. Ma ad oggi la priorità è prolungare il contratto con la squadra di Gattuso.

