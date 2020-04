Thiago Silva in attesa: nessuna offerta

Riavvicinamento tra Thiago Silva e il Psg: ancora nessun rinnovo ma le strade potrebbero proseguire insieme. Milan in attesa di novità.

Thiago Silva fino a qualche giorno fa sembrava destinato a cambiare aria al termine della stagione. Il nome del brasiliano era così tornato in orbita Milan: il centrale classe 1984, nonostante l’età, ha dimostrato anche negli ultimi mesi giocati di essere più che affidabile.

Leonardo e il Psg sembrano aver cambiato idea e come raccontato nei giorni scorsi sono pronti a continuare l’avventura con il giocatore 35enne.

In merito a tale notizia arrivano ulteriori novità dalla Francia: secondo quanto riporta TeleFoot, tra i francesi e Thiago Silva ci sarebbe stato un riavvicinamento, impensabile solo fino qualche giorno fa. Un avvicinamento, però, che non avrebbe ancora portato ad una proposta contrattuale vera e propria.

I prossimi giorni saranno dunque quelli decisivi per capire se il brasiliano continuerà a giocare sotto la Torre Eiffel o se ci sarà ancora la possibilità di far ritorno a Milano.

Nel frattempo Leonardo continua la sua ricerca ad un altro centrale difensivo da aggiungere in rosa.

