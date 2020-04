Rinnovo e cessione per Fofana, Milan in corsa

Wesley Fofana ha rinnovato oggi il suo contratto con il Saint-Etienne ma la sua cessione a fine stagione resta ancora molto probabile: Milan alla finestra.

Il Milan è sempre molto attento ai profili giovani della Ligue 1. Sul taccuino del club rossonero è finito da tempo anche il nome di Wesley Fofana. Il centrale di difesa classe 2000 si è messo in luce in questa stagione con la maglia del Saint–Etienne.

Sono ben 23 le presenza con la maglia biancoverde per il 19enne che oggi ha firmato il suo nuovo contratto, fino al 30 giugno 2024, con i francesi.

Un rinnovo, che sembrava poter definitivamente chiudere le porte ai rossoneri ma non è così. Stando a quanto riportato da ‘Le10Sport’, un addio al termine della stagione per Fofana, infatti, non è per nulla escludere, considerate anche la non ottima situazione finanziaria del Saint-Etienne.

Ovviamente il rinnovo porterà ad alzare il valore di mercato del calciatore, che oltre al Milan piace anche a Lipsia, Everton e Monaco.

