Dal Brasile – Everton-Milan, la rivelazione di Massara

Il brasiliano Everton è tornato in orbita Milan. Il calciatore piace alla dirigenza rossonera: ecco le ultime sul futuro dell’attaccante del Gremio.

Nelle ultime ore è tornato in orbita Milan il nome di Everton Soares. L’attaccante brasiliano in forza al Gremio è stato soprattutto un obiettivo di Leonardo ma stando alle ultime voci di calciomercato i rossoneri non l’avrebbero mai mollato.

Dal Brasile, il giornalista Marcelo Salzano, ha fatto il punto della situazione, cercando di fare chiarezza: “Ho parlato con Frederic Massara, direttore sportivo del Milan – ammette il giornalista di Esporte Band sul proprio profilo Twitter -. Al momento non sta prendendo in considerazione l’idea di fare una proposta ufficiale per cercare di acquistare Everton”.

LEGGI ANCHE: RITORNO DI FIAMMA PER THEO