Milan sotto assedio: ritorno di fiamma per Theo Hernandez

Theo Hernandez è la rivelazione di questa stagione del Milan. Il rossonero è finito nel mirino delle big europee ma strapparlo ai rossoneri non sarà facile

Le prestazioni di Theo Hernandez non sono passate di certo inosservate. Il terzino francese ha stupito tutti, diventando un titolare inamovibile al Milan.

L’ex giocatore del Real Madrid è certamente la più grande rivelazione non solo del club rossonero: non è un azzardo affermare, infatti, che il calciatore abbiamo dato prova di essere il miglior terzino sinistro della Serie A.

Il Milan è ovviamente più che soddisfatto di Theo Hernandez, che in pochi mesi ha raddoppiato il valore del suo cartellino.

Ora i rossoneri dovranno guardarsi dall’assalto delle big del calcio europeo: nei giorni scorsi dalla Francia è rimbalzata la notizia di un Psg pronto a sferrare un attacco per il terzino del Milan ma il club transalpino non è l’unico sulle sue tracce.

Theo, infatti, sarebbe finito nel mirino proprio del Real Madrid, che ancora oggi si sta mangiando le mani per averlo ceduto per soli 20 milioni di euro. A riportarlo è ‘Le10Sport’, che sottolinea inoltre che tra i due club in estate non è stata stipulata alcun accordo per un diritto di ricompra.

Il Real, così come il Psg, dovrà dunque sedersi attorno ad un tavolo e cercare di convincere il Milan, che ad oggi, però, non pare intenzionato a cedere il proprio gioiello.

