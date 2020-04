Sky – Riscatto Rebic: due strade percorribili

Ante Rebic ha convinto il Milan: i rossoneri sono chiamati a riscattare il croato e le strade percorribili sono due. Molto dipenderà da Andre Silva.

Il futuro di Ante Rebic tiene banco in casa Milan. L’attaccante croato, dopo un inizio alquanto complicato, è esploso sotto la gestione Stefano Pioli, diventando un punto fermo della squadra.

Da quando è arrivato Zlatan Ibrahimovic, l’ex Eintracht non ha praticamente mai smesso di segnare, convincendo proprio tutti.

La situazione contrattuale del croato non è certo però delle più semplici: ricordiamo che Rebic è sbarcato a Milano in estate nelle ultime ore di calciomercato in prestito biennale.

Percorso inverso ha fatto Andre Silva, volando in Germania con la medesima forma.

Ora serve un accordo per mantenere in rosa il giocatore: una permanenza a Francoforte del portoghese ovviamente favorirebbe il trasferimento ma ad oggi – secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ – l’Eintracht non sarebbe pienamente convinto di Silva.

Se non dovesse essere trovato un accordo servirebbero 25 milioni di euro per strappare Rebic ai tedeschi.

