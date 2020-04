Concorrenza inglese per Ajer: il Milan è avvertito

Kristoffer Ajer è uno dei calciatori finito sul taccuino del Milan. Il centrale norvegese piace alla dirigenza rossonera che deve fare attenzione alla concorrenza inglese

Il Milan vuole rafforzare il pacchetto arretrato. I rossoneri sono alla ricerca di un centrale da affiancare ad Alessio Romagnoli. La nuova vorrebbe un calciatore giovane di prospettiva che abbia già accumulato esperienza.

Un profilo che rispecchia queste caratteristiche è certamente Kristoffer Ajer. Il calciatore classe 1998 si è messo in mostra con la maglia del Celtic ed è pronto a lasciare la Scozia al termine della stagione per fare un salto di qualità.

Il Milan potrebbe essere la giusta realtà per crescere ancora ma gli scozzesi per lasciarlo andare chiedono una cifra vicina ai 30 milioni di euro ma non è l’unico problema.

Per Ajer non manca, infatti, la concorrenza, soprattutto dalla Premier League: sul calciatore – come riporta il ‘Daily Star’ – ci sarebbe da registrare anche l’interessamento da parte di Arsenal e Leicester, che potrebbero non avere problemi a sborsare la somma richiesta dal Celtic.

