Calciomercato Milan news, PSG anche su Theo Hernandez – VIDEO

Non c’è solamente Ismael Bennacer tra i giocatori del Milan che Leonardo vorrebbe portare al Paris Saint-Germain. Al dirigente brasiliano piace molto anche Theo Hernandez, autentica rivelazione della squadra rossonera in questa stagione 2019/2020. Il PSG è alla ricerca di un terzino sinistro, dato che Kurzawa è in scadenza di contratto a fine giugno e non dovrebbe rinnovare. Leonardo sta valutando più profili. I principali sono Alex Telles del Porto e proprio Theo Hernandez, che però il Milan non sembra intenzionato a cedere. L’ex Real Madrid è un calciatore sul quale il club punta fortemente per il futuro. Solo un’offerta shock potrebbe mutare lo scenario.

