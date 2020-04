23 aprile 1978: l’esordio di Franco Baresi con il Milan

Franco Baresi 42 anni fa faceva il proprio esordio ufficiale con la maglia del Milan. Il 23 aprile 1978 la leggenda rossonera iniziava il suo lungo cammino.

Il 23 aprile 1978 è un giorno speciale. Infatti, 42 anni fa ci fu l’esordio ufficiale di Franco Baresi con la prima squadra del Milan.

Il Piscinin aveva solo 17 anni e debuttò nella vincente trasferta a Verona contro l’Hellas. In quella stagione collezionò altre due presenze in Coppa Italia, prima di entrare poi in pianta stabile nel Milan dei grandi. Nel 1979 vince lo Scudetto della Stella, l’ultimo con Gianni Rivera.

L’anno seguente il Diavolo finisce in Serie B a causa dello scandalo Totonero, ma Baresi rifiuta tutte le offerte e rimane. E lo stesso fece due anni dopo in seguito alla seconda retrocessione, che era sta stata preceduta dalla promozione in Serie A.

Dal 1982 Franco è capitato della squadra rossonera e lo sarà fino al 1997, quando si ritirerà e la lascerà in eredità a un’altra leggenda come Paolo Maldini. In mezzo ci sono state tante vittorie sotto la presidenza di Silvio Berlusconi, che ha acquistato il club nel febbraio 1986.

Baresi nel ciclo berlusconiano ha vinto cinque Scudetti, quattro Supercoppe Italiane, tre Coppe dei Campioni/Champions League, tre Supercoppe Europee e due Coppe Intercontinentali. Con l’Italia ha vinto il Mondiale del 1982 in Spagna e perso ai rigori la finale in quello di USA 1994. Anche lui sbagliò il penalty nella lotteria finale e tutti ricordano le sue lacrime dopo la sconfitta.

Comunque Baresi ha avuto una grande carriera, piena di soddisfazioni. Ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia del Milan, accettando per due volte di indossarla anche in Serie B. Un capitano che ha saputo farsi apprezzare da compagni e tifosi. Una leggenda che verrà sempre ricordata.