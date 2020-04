Cellino: “Sceglierà Tonali”, Milan in corsa

Torna a parlare il presidente del Brescia, Massimo Cellino. Il numero uno delle Rondinelle fa il punto sul futuro di Sandro Tonali, che tanto piace al Milan

Sandro Tonali è il sogno del Milan. Il centrocampista classe 2000 di proprietà del Brescia rappresenta in pieno il profilo perfetto per la squadra che hanno in mente Gazidis ed Elliott.

Vederlo vestito di rossonero, però, non sarà così facile: sul giocatore, infatti, ci sono le big del calcio italiano e non solo. Juventus, Inter, Real Madrid e Psg hanno mostrato interesse per lui e alla riapertura del prossimo calciomercato potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

Le ultime dichiarazioni del presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino, fanno sperare il Milan un po’ di più rispetto a quelle di qualche giorno fa: “Ci sono molte società grosse su Tonali – ammette il numero del Brescia ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ -, non ho ancora approfondito nessuna trattativa perché gli ho promesso che è una scelta che farà prima lui e poi eventualmente valuterò, il mio sogno è salvarmi e tenerlo almeno un altro anno”.

Sandro Tonali non ha mai nascosto di essere un tifoso del Milan e la sua fede per i colori rossoneri potrebbe essere un fattore determinante nella sua scelta. D’altronde chi non giocherebbe per la propria squadra del cuore?