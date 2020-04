Ibrahimovic, allenamento con l’Hammarby in live streaming

Magie anche in patria per Zlatan Ibrahimovic: domani andrà in onda l’allenamento del suo Hammarby in diretta on-line.

Mentre il calcio italiano è fermo, in attesa di decisioni sull’eventuale ripresa, Zlatan Ibrahimovic si diverte e si allena sul campo in Svezia.

Come è noto da diversi giorni Ibra sta lavorando con l’Hammarby, squadra della capitale Stoccolma. Non a caso il centravanti del Milan possiede il 50% delle quote societarie.

Chi ha nostalgia e sente la mancanza delle magie di Ibrahimovic può assistere da domani ai suoi colpi di genio in allenamento. E’ stato lo stesso calciatore, sul suo profilo Twitter, a lanciare l’evento in diretta streaming.

Want to see me do magic? Watch me in action with @Hammarbyfotboll live and free on https://t.co/YBNbfkMGC9 tomorrow Friday at 10.00 CET. pic.twitter.com/o47GEtVGEU — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) April 23, 2020

Come si legge dal tweet, domani alle ore 10 andrà in onda LIVE l’allenamento dell’Hammarby, con Ibrahimovic tra i protagonisti principali.

L’emittente Dplay.se trasmetterà la sessione in diretta streaming. Un’occasione per rivedere Ibra all’opera, seppur momentaneamente senza la maglia rossonera addosso.

